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رياضة

موعد مباراة الإنتر ضد ميلان في كأس إيطاليا والقناة الناقلة

موعد إنتر ميلان
موعد إنتر ميلان ضد ميلان في كأس إيطاليا والقناة الناقلة

ديربي الغضب، يلتقي إنتر ميلان ضد ميلان، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب  سان سيرو “جوزيبي مياتزا”، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وكانت مباراة الذهاب بين إنتر وميلان قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، مما يجعل مواجهة الإياب حاسمة لتحديد المتأهل إلى نهائي الكأس، في ظل تقارب المستوى والأداء بين الفريقين هذا الموسم.


 

 موعد مباراة إنتر ميلان ضد ميلان


وتنطلق صافرة مباراة إنتر ميلان ضد ميلان في إياب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا  في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان أمام ميلان 


تذاع مباريات الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بشكل حصري عبر قنوات “أبو ظبي الرياضية” الإماراتية، ومن المقرر أن تنقل ومباراة إنتر ميلان وميلان في كأس إيطاليا عبر قناة “AD SPORTS Premium 1”.


ويخوض ميلان مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بسجل إيجابي في مواجهاته الأخيرة أمام إنتر بجميع المسابقات، حيث لم يتعرض لأي خسارة في آخر أربع مباريات ضد غريمه التقليدي بعدما حقق انتصارين وتعادل مرتين.

 

ويواجه ميلان رغم تفوقه آخر 4 مباريات هذا الموسم  صعوبات واضحة أمام إنتر في كأس إيطاليا تحديدًا، إذ لم ينجح في تحقيق أي فوز خلال آخر أربع مواجهات جمعتهما في هذه البطولة (تعادلين وخسارتين)، وهي أطول سلسلة بلا انتصار له أمام إنتر في تاريخ مواجهاتهما ضمن مسابقة الكأس.

 

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