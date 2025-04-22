بشرى سارة لجماهير ميلان قبل مواجهة إنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا

أعلن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لفريق ميلان بشرى سارة من معسكر الفريق لجماهير النادي، استعدادا لمباراة ديربي ميلانو أمام إنتر ميلان المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدا الأربعاء ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

مباراة إنتر ميلان وميلان

وصرح كونسيساو خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الغد بأن الثنائي الإنجليزي كايل ووكر وروبن لوفتوس تشيك انتظما بتدريبات الفريق بعد تأكد شفائهم من الإصابة التي ألمت بهما مؤخرا.

وغاب الثنائي عن المباريات الأخيرة للفريق لإصابة ليعودا للفريق قبل موقعة ديربي ميلانو.

تصريحات مدرب ميلانو

وقال سيرجيو: "تدرب ووكر ولوفتوس تشيك مع الفريق ليسا في أفضل حالاتهما البدنية لكنهما سيكونان متاحين للمشاركة".



وأضاف: "سنقدم أداء تنافسيا، لدينا الثقة في ذلك، أيضا لدينا طموح وحافز كبير للفوز في المباراة".

وذكر موقع فوتبول إيطاليا، أنه من المتوقع أن يكون إيمرسون رويال الظهير الأيمن لميلا، هو الغائب الوحيد عن الفريق في مباراة الغد.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب على أرض ميلان، قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، لينتظر الفريقان للإياب لحسم المتأهل للمباراة النهائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.