ديربي الغضب.. قمة نارية الليلة بكأس إيطاليا.. أرقام متقاربة في تاريخ مواجهات البطولة.. والإنتر يسعى لفك عقدة ميلان

ديربي الغضب، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة مباراة ديربي الغضب بين ميلان والإنتر على ملعب سان سيرو اليوم الأربعاء ضمن مباريات نصف نهائي كأس إيطاليا..

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إنتر ميلان ضد ميلان في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بقيادة الحكم الإيطالي أندريا كولومبو.

يسعى إنتر ميلان، إلى فك عقدة جاره ميلان في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على ملعب سان سيرو "جوزيبي مياتزا" في ميلانو في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا لمواصلة حلمه في تحقيق ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا.

وفشل إنتر في الفوز على ميلان في 4 مباريات هذا الموسم، حيث خسر على أرضه 1-2 في 22 سبتمبر الماضي في الجولة الخامسة من الدوري، ثم 2-3 بنهائي كأس السوبر الإيطالي في ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض في 6 يناير الماضي.

وتعادل الانتر وميلان في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي في 2 فبراير الماضي بنتيجة 1-1، كما حسم التعادل بنتيجة 1-1 مباراة ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس مطلع الشهر الحالي.

ويأتي ديربي ميلانو بعد أيام من خسارة إنتر أمام مضيفه بولونيا 0-1 والتي أنعشت آمال مطارده المباشر نابولي بعدما تساويا النقاط في الصدارة.

ويعتبر ميلان واحدا من 4 فرق فقط تغلبت على إنتر هذا الموسم بعد فيورنتينا ويوفنتوس وبولونيا، وسيدخل المواجهة بمعنويات مهزوزة عقب خسارته أمام ضيفه أتالانتا 0-1 الأحد في الدوري ما زاد مهمته في المنافسة على البطاقات الأوروبية تعقيدا بعدما تجمد رصيده عند 51 نقطة في المركز التاسع.

وفشل ميلان في تحقيق أي فوز في آخر أربع مباريات له ضد إنتر في كأس إيطاليا بعدما تعادل في مباراتين وخسر في مثلهما، وهي أطول سلسلة دون انتصار له أمام الغريم في تاريخ مواجهاتهما بالبطولة.

تاريخ مواجهات انتر وميلان في كأس إيطاليا

التقي ميلان ضد إنتر في كأس إيطاليا في 28 مباراة، حقق الانتر الفوز في 9 مواجهات، فيما حقق ميلان الفوز 10 مباريات وحسم التعادل نتيجة 9 مواجهات، وأحرز إنتر ميلان 28 هدفا فيما أحرز ميلان 35 هدفا.

نصف نهائي كأس إيطاليا الآخر

ويبدو بولونيا في المباراة الثانية من نصف النهائي مرشحا لبلوغ المباراة النهائية بعدما حسم مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، على أرض إمبولي.

ويواصل بولونيا ما فعله في الموسم الماضي تحت قيادة مدربه تياجو موتا حيث نجح خلفه فينتشينتسو إيتاليانو في مهمته ووضع الفريق بين الأربعة الأوائل في الدوري.

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