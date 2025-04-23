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موعد مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش في كأس الرابطة والقناة الناقلة

موعد مباراة الإسماعيلي
موعد مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش

 كأس عاصمة مصر، يلتقي النادي الإسماعيلي نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الأربعاء على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر.

 

موعد مباراة الاسماعيلي ضد طلائع الجيش 

وتنطلق صافرة مباراة الاسماعيلي ضد طلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة مساءً على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر.

 

القناة الناقلة لمباراة الاسماعيلي أمام طلائع الجيش 

وتملتك قنوات أون سبورت الحقوق الحصرية لنقل مباريات البطولات المحلية في مصر ومن المقرر أن تنقل مباراة الاسماعيلي وطلائع الجيش عبر شاشة قناة ontime sport.

 

وتأهل الإسماعيلي إلى الدور ربع النهائي بعد حصده المركز الثاني في المجموعة الرابعة بدور المجموعات، برصيد 4 نقاط، خلف حرس الحدود المتصدر برصيد 9 نقاط.

 وخاض الاسماعيلي 3 مباريات في مجموعته، فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراة، وسجل لاعبو الإسماعيلي 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفًا واحدًا.

 

بينما على الجانب الآخر، تأهل طلائع الجيش إلى ربع النهائي بعد صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، وخاض الطلائع 3 مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في مباراة، وسجل لاعبو الطلائع 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

 

حكام مباراة الاسماعيلي ضد طلائع الجيش

 

حكام مباراة الإسماعيلي أمام الطلائع، فيتو

وتأهلت فرق بتروجت ومودرن سبورت عن المجموعة الأولى، والبنك الأهلي وسيراميكا عن المجموعة الثانية، وطلائع الجيش وإنبي عن المجموعة الثالثة، وتأهل حرس الحدود والإسماعيلي من المجموعة الرابعة.

وتقام بطولة كأس الرابطة بنظام المجموعات إذ تم توزيع الـ18 ناديًا على 4 مجموعات بواقع 5 في أول مجموعتين و4 في المجموعتين الأخيرتين، يتأهل منها متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية.

 

 

وشهدت مباريات دور المجموعات بكأس عاصمة مصر خروج فرق المربع الذهبي لبطولة الدوري الممتاز، الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري.

وتقام مباريات الدور ربع نهائي من كأس الرابطة "كأس عاصمة مصر" بنظام الذهاب والإياب.


الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الرابطة

المجموعة الأولى

- بتروجيت- المركز الأول 12 نقطة.

- مودرن سبورت- المركز الثاني 5 نقاط.

المجموعة الثانية

- البنك الأهلي- المركز الأول 8 نقاط.


- سيراميكا كليوباترا- المركز الثاني 7 نقاط.

المجموعة الثالثة

- طلائع الجيش- المركز الأول 7 نقاط.

- إنبي "6 نقاط"- المركز الثاني 6 نقاط.

المجموعة الرابعة

- حرس الحدود-المركز الأول 9 نقاط.

- الإسماعيلي- المركز الثاني 4 نقاط.

 

 

 

جوائز كأس الرابطة المصرية

تصل جوائز بطولة كأس الرابطة المصرية" كأس عاصمة مصر" للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى:

 البطل 10 ملايين

 الوصيف 4 ملايين

الثالث 2 مليون

 الرابع 1.5 مليون.

 

 وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت “فيوتشر ” فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

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