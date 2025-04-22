ربع نهائي كأس عاصمة مصر ينطلق اليوم.. غياب الكبار.. إنبي يتحدى حرس الحدود.. الإسماعيلي والطلائع يسعيان لاستعادة ذاكرة الألقاب.. سيراميكا يستهدف الحفاظ على اللقب.. وبتروجيت عينه على أول إنجاز

تنطلق اليوم الثلاثاء مواجهات دور ربع نهائي كاس عاصمة مصر بخوض مباريات الذهاب على مدار 3 أيام وسط غياب الثلاثي الكبير، الاهلي والزمالك وبيراميدز، الذي ودع البطولة مبكرا من دور المجموعات.

وتقام بطولة كأس الرابطة بنظام المجموعات إذ تم توزيع الـ18 ناديًا على 4 مجموعات بواقع 5 في أول مجموعتين و4 في المجموعتين الأخيرتين، يتأهل منها متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية.

وشهدت مباريات دور المجموعات بكأس عاصمة مصر خروج فرق المربع الذهبي لبطولة الدوري الممتاز، الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري.



وتقام مباريات الدور ربع نهائي من كأس الرابطة "كأس عاصمة مصر" بنظام الذهاب والإياب، حسبما أعلن المنظمون في بداية البطولة مع تحديد مواعيد لتلك المواجهات.



الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الرابطة

المجموعة الأولى

- بتروجيت- المركز الأول 12 نقطة.

- مودرن سبورت- المركز الثاني 5 نقاط.

المجموعة الثانية

- البنك الأهلي- المركز الأول 8 نقاط.



- سيراميكا كليوباترا- المركز الثاني 7 نقاط.

المجموعة الثالثة

- طلائع الجيش- المركز الأول 7 نقاط.

- إنبي "6 نقاط"- المركز الثاني 6 نقاط.

المجموعة الرابعة

- حرس الحدود-المركز الأول 9 نقاط.

- الإسماعيلي- المركز الثاني 4 نقاط.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الرابطة المصرية 2025

وقررت رابطة الأندية إقامة مباريات جولة الذهاب للدور ربع النهائي من كأس عاصمة مصر أيام 22 و23 و24 أبريل الجاري على أن تُلعب مواجهات الإياب يومي 20 و21 مايو المقبل.

مباريات ربع نهائي كأس الرابطة المصرية

جولة الذهاب

إنبي ضد حرس الحدود 7 مساء الثلاثاء على ستاد بتروسبورت.

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش (4 مساء الأربعاء) على ستاد الإسماعيلية

مودرن سبورت ضد البنك الأهلي (7 مساء الأربعاء) على ستاد السلام

سيراميكا كليوباترا ضد بتروجيت (7 مساء الخميس) على ستاد المقاولون العرب.

جولة الإياب

طلائع الجيش ضد الإسماعيلي (5 مساء الثلاثاء) على ستاد جهاز الرياضة

البنك الأهلي ضد مودرن سبورت (8 مساء الثلاثاء) على ستاد السلام

بتروجيت ضد سيراميكا كليوباترا (5 مساء الأربعاء) على ستاد بتروسبورت

حرس الحدود ضد إنبي (8 مساء الأربعاء) على ستاد حرس الحدود.

جوائز كأس عاصمة مصر

تبلغ جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 25 مليون جنيه حيث يحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط.

وتأتي باقي الجوائز كالتالى:

المركز الاول 10 ملايين

المركز الثاني 4 ملايين

المركز الثالث 2 مليون

المركز الرابع 1.5 مليون

إنبي يتحدي حرس الحدود

تعد مباراة انبي وحرس الحدود صعبة لكلا الفريقين لاسيما إنبي في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها الحرس هذا الموسم تحت قيادة نجم الاهلي السابق محمد يوسف.

وتأهل فريق إنبي بقيادة حمزة الجمل إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط خلف طلائع الجيش المتصدر برصيد 7 نقاط.

وخاض إنبي 3 مباريات في دور المجموعات، فاز في مباراتين وتعادل في واحدة، وسجل لاعبو الفريق البترولي هدفين واستقبلت شباكهم هدفًا واحدًا.

وتأهل حرس الحدود بقيادة محمد يوسف إلى الدور ربع النهائي بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بخوضه 3 مباريات في مجموعته فاز بهم جميعًا وسجل لاعبو الحدود 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفًا واحدًا.

الإسماعيلي وطلائع الجيش مواجهة نارية

يدخل الإسماعيلي هذا الدور ساعيا إلى التأهل الى نصف النهائي والفوز باللقب لاستعادة أمجاد الدراويش مرة أخرى وتعويض إخفاقه في الدوري المصري ونفس الطموح لدى طلائع الجيش المتألق تحت قيادة عبد الحميد بسيوني.

وغابت الألقاب عن الإسماعيلي منذ موسم 2001-2002 وهو الأخير الذي توج فيه بلقب الدوري المصري الممتاز أي منذ 23 عامًا.

ويمتلك الإسماعيلي بشكل عام 6 ألقاب كالتالي:

2 كأس مصر 1996-97، 1999-2000 و3 دوري مصري 1966-67، 1990-91، 2001-2002، ودوري أبطال أفريقيا مرة واحدة 1969".

واحتل الإسماعيلي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط وذلك بعدما انتصر مرة وتعادل مرة وتلقى هزيمة واحدة أيضًا.

1- الخسارة من حرس الحدود بنتيجة 2-1

2- التعادل مع بيراميدز 2-2

3- الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-0.

مودرن سبورت يخشى البنك الأهلي

يسعي البنك الاهلي بقيادة طارق مصطفي الي الفوز باللقب الأول له في ظل تألقه اللافت للنظر هذا الموسم والذي يريد تتويجه بلقب كاس العاصمة.

أما مودرن سبورت الذي يصارع للهروب من الهبوط، فيأمل في حفظ ماء الوجه والوصول في البطولة لأبعد مدى.



سيراميكا كليوباترا ضد بتروجيت

سيراميكا بقيادة علي ماهر يطمح في الحفاظ علي اللقب الذي احتفظ به موسمين متتاليين وهو ما يصعب مهمته حيث لا ينوي التفريط فيه وهو ما يصعب المهمة على بتروجيت الحصان الأسود بالبطولة والطامح لمواصلة نتائجه الجيدة بالبطولة.

وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

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