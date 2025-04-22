حكام مباريات غدا الأربعاء في ربع نهائي كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات غدا الأربعاء، في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر في نسختها الرابعة لموسم 2024 - 2025.. وجاءت على النحو الآتي:

مباراة الإسماعيلي أمام طلائع الجيش

حكام مباراة الإسماعيلي أمام الطلائع، فيتو

مباراة مودرن سبورت أمام البنك الأهلي

حكام مباراة مودرن ضد البنك الأهلي، فيتو

مباراة سيراميكا كليوباترا أمام بتروجيت

حكام مباراة سيراميكا أمام بتروجيت، فيتو

مباريات ربع نهائي كأس الرابطة المصرية

جولة الذهاب

إنبي ضد حرس الحدود 7 مساء الثلاثاء على ستاد بتروسبورت.

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش (4 مساء الأربعاء) على ستاد الإسماعيلية

مودرن سبورت ضد البنك الأهلي (7 مساء الأربعاء) على ستاد السلام

سيراميكا كليوباترا ضد بتروجيت (7 مساء الخميس) على ستاد المقاولون العرب.

جوائز كأس عاصمة مصر

تبلغ جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 25 مليون جنيه حيث يحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط.

وتأتي باقي الجوائز كالتالى:

المركز الاول 10 ملايين

المركز الثاني 4 ملايين

المركز الثالث 2 مليون

المركز الرابع 1.5 مليون

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