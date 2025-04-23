اليوم، الإسماعيلي يستضيف طلائع الجيش في ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، يستضيف النادي الإسماعيلي نظيره طلائع الجيش في الخامسة مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر.

وتأهل الإسماعيلي إلى الدور ربع النهائي بعد حصده المركز الثاني في المجموعة الرابعة بدور المجموعات، برصيد 4 نقاط، خلف حرس الحدود المتصدر برصيد 9 نقاط.

وخاض الإسماعيلي 3 مباريات في مجموعته، فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراة، وسجل لاعبو الإسماعيلي 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفًا واحدًا.

بينما على الجانب الآخر، تأهل طلائع الجيش إلى ربع النهائي بعد صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، وخاض الطلائع 3 مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في مباراة، وسجل لاعبو الطلائع 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

حكام مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش

وتأهلت فرق بتروجت ومودرن سبورت عن المجموعة الأولى، والبنك الأهلي وسيراميكا عن المجموعة الثانية، وطلائع الجيش وإنبي عن المجموعة الثالثة، وتأهل حرس الحدود والإسماعيلي من المجموعة الرابعة.

وتقام بطولة كأس الرابطة بنظام المجموعات إذ تم توزيع الـ18 ناديًا على 4 مجموعات بواقع 5 في أول مجموعتين و4 في المجموعتين الأخيرتين، يتأهل منها متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية.

وشهدت مباريات دور المجموعات بكأس عاصمة مصر خروج فرق المربع الذهبي لبطولة الدوري الممتاز، الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري.



وتقام مباريات الدور ربع نهائي من كأس الرابطة "كأس عاصمة مصر" بنظام الذهاب والإياب.



الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الرابطة

المجموعة الأولى

- بتروجيت- المركز الأول 12 نقطة.

- مودرن سبورت- المركز الثاني 5 نقاط.

المجموعة الثانية

- البنك الأهلي- المركز الأول 8 نقاط.



- سيراميكا كليوباترا- المركز الثاني 7 نقاط.

المجموعة الثالثة

- طلائع الجيش- المركز الأول 7 نقاط.

- إنبي "6 نقاط"- المركز الثاني 6 نقاط.

المجموعة الرابعة

- حرس الحدود-المركز الأول 9 نقاط.

- الإسماعيلي- المركز الثاني 4 نقاط.

جوائز كأس الرابطة المصرية

تصل جوائز بطولة كأس الرابطة المصرية" كأس عاصمة مصر" للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى:

البطل 10 ملايين

الوصيف 4 ملايين

الثالث 2 مليون

الرابع 1.5 مليون.

وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش، فيما نجح مودرن سبورت “فيوتشر ” فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

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