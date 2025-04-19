بمشروع فني مبتكر، حسام حبيب يدعم المواهب الموسيقية الجديدة

أعلن المطرب حسام حبيب، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن فرصة مميزة لكل المواهب الفنية في مجال التأليف الموسيقي.

ودعا حسام كل من لديه أغنية من تأليفه الأصلي، سواء من حيث الكلمات أو اللحن أو التوزيع، أن يشارك بها في مشروعه الجديد الذي يهدف إلى دمج الجمهور في صناعة أعماله الفنية القادمة، مؤكدا أن الأعمال المشاركة يجب أن تكون أصلية 100%، معبرًا عن سعادته بدعم المواهب الشابة وإعطاء الفرصة لهم للظهور ضمن أعماله الفنية.

ويعود حسام حبيب بقوة إلى الساحة الفنية بعد غياب طويل، حيث يستعد لإطلاق ألبوم جديد مكون من 10 أغنيات متنوعة سيتم طرحها على فترات متباعدة خلال صيف 2025.

وأوضح حسام، أن هذا الألبوم يعبر عن مشاعره الحقيقية ويضم أغاني ذات طابع درامي تعكس مرحلتين من حياته؛ الأولى كانت فترة صعبة مر بها، والثانية بداية حياة جديدة يعبّر عنها من خلال الأغاني، كما وصف الألبوم بأنه مغامرة فنية تحمل شعورًا خاصًا، بعيدًا عن الطابع التجاري المعتاد، معبّرًا عن عمق وجعه وتجربته الشخصية في هذا العمل الفني.

ويخطط حسام لإصدار الألبوم بشكل تدريجي، حيث ستصدر الأغاني منفردة كل أسبوع، مما يلائم أساليب الاستماع الحديثة ويضمن تفاعلًا مستمرًا مع الجمهور، وقد أحدث إعلان حسام عن قرب طرح الألبوم تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اسمه قوائم التريند وسط ترقب كبير من محبيه.

بالإضافة إلى مشروع الألبوم، يواصل حسام حبيب نشاطه الفني من خلال تعاقده مؤخرًا مع المخرج طارق العريان للمشاركة في أداء وغناء ألحان الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان"، والمقرر البدء في تصويره قريبًا.

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