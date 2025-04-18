10 أغان على جزءين، حسام حبيب يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

أعلن المطرب حسام حبيب، خلال بث مباشر عبر حسابه على تيك توك عن تفاصيل ألبومه الجديد الذي سيصدر على جزءين، حيث سيتضمن كل جزء 5 أغان فقط، على أن يتم طرح الجزء الأول خلال الفترة المقبلة، فيما سيصدر الجزء الثاني في فترة الصيف.

وأوضح حسام أن الألبوم من إنتاجه بالتعاون مع شركة إنتاج كبرى سيعلن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.

ألبوم جديد لحسام حبيب

وعن طبيعة الموسيقى في الألبوم، أكد حسام حبيب أن الأغاني تعبر عن مشاعره الحقيقية، وقال: "هذه الأغاني طالعة بجد من جوايا، والنصف اول من الأغاني جميعا تدور في شكل درامي"، مشيرًا إلى أنه سيطرح بعض الأغاني قريبًا ليتمكن الجمهور من فهم رؤيته وأحاسيسه التي عبر عنها في هذا العمل الفني. كما وصف الألبوم بأنه مغامرة وشعور خاص، وأنه ليس تجاريًّا، بل يعكس مرحلتين في حياته؛ الأولى كانت فترة صعبة مر بها، والثانية بداية حياة جديدة يعبر عنها من خلال الأغاني.

في سياق آخر، عبر حسام حبيب عن سعادته بالتعاقد مؤخرًا على المشاركة في أداء ألحان وأغاني فيلم "السلم والثعبان" الجزء الثاني، مؤكدا أن الفيلم سيكون علامة فارقة في نوعية الأفلام الرومانسية تحت إشراف المخرج طارق العريان، مشيرا إلى أنه من الممكن الاكتفاء بتقديم أغنية واحدة في الفيلم.

كما تحدث حسام عن نجاح أغنية "كدابة" التي طرحها مؤخرًا بعد غياب طويل، وأوضح أنه لم يكن يرغب في تقديمها في البداية لأنه لا يحب الحديث عن المرأة بطريقة سلبية، لكنه بعد فترة أحب الأغنية وقرر طرحها.

وتطرق حديث حسام حبيب مع جمهوره على تيك توك إلى دعمه للمواهب الشابة في مجال الموسيقى لتسليط الضوء على المواهب الشبابية منهم ومنحهم فرصة قوية للظهور على الساحة الفنية.

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