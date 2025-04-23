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رياضة

الغندور يكشف عن الثنائي المرشح لخلافة بو جلبان في المصري

أنيس بو جلبان المدير
أنيس بو جلبان المدير الفني للمصري البورسعيدي، فيتو

بو جلبان، قال الإعلامي خالد الغندور، إن إدارة النادي المصري البورسعيدي اتفقت على رحيل المدرب التونسي أنيس بو جلبان عن تدريب الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "مصدر بـالنادي المصري أكد أن إدارة النادي بعد الخروج من الكونفدرالية وكأس العاصمة قررت رحيل المدرب عقب نهاية الموسم".

 

أبرز المرشحين لخلافة بو جلبان

وأضاف: "مؤمن سليمان أبرز المرشحين لتولي تدريب المصري خلفًا لأنيس بو جلبان مع بداية الموسم الجديد".

واختتم الغندور: "أيمن الرمادي أيضًا أحد المرشحين على طاولة مجلس إدارة النادي لخلافة بو جلبان، وسيحسم المجلس الملف عقب نهاية الموسم مباشرة".

 

موقف أنيس بو جلبان 

وأضاف: «هناك اتجاه داخل مجلس الإدارة لرحيل أنيس بو جلبان عقب نهاية الموسم الجاري، ولكن عليه أن يحقق نتائج إيجابية في مباريات الدوري الممتاز، وحال تعثر الفريق في المواجهات المقبلة وفقد فرصة التأهل للبطولات الإفريقية الموسم المقبل، قد لا يستمر في تدريب الفريق حتى نهاية الموسم».

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