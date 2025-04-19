الأحد 20 أبريل 2025
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رياضة

اتجاه داخل المصري لرحيل بوجلبان بعد نهاية الموسم

أنيس بوجلبان
أنيس بوجلبان

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن اتجاه داخل مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، لرحيل المدرب التونسي أنيس بوجلبان عن تدريب الفريق، عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال الغندور في برنامج ستاد المحور: «بوجلبان فشل في التأهل إلى نهائي بطولة الكونفدرالية عقب الخروج أمام سيمبا، وأيضًا ودع بطولة كأس الرابطة، بالتالي لن ينافس الفريق على أي بطولات».

موقف أنيس بوجلبان 

وأضاف: «هناك اتجاه داخل مجلس الإدارة لرحيل أنيس بوجلبان عقب نهاية الموسم الجاري، ولكن عليه أن يحقق نتائج إيجابية في مباريات الدوري العام، وحال تعثر الفريق في المواجهات المقبلة وفقد فرصة التأهل للبطولات الإفريقية الموسم المقبل، قد لا يستمر في تدريب الفريق حتى نهاية الموسم».

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