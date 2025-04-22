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رياضة

مباراة على 4 أشواط، الزمالك يواجه بهتيم وديا الجمعة استعدادا للمصري بالدوري

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، خوض مباراة ودية أمام فريق بهتيم يوم الجمعة المقبل، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك المباراة الودية في الثالثة والنصف عصر يوم الجمعة المقبل، على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء لتجهيز جميع اللاعبين للمباراة المرتقبة أمام المصري.

ومن المقرر أن تقام المباراة على 4 أشوط كي يحصل جميع اللاعبين على فرصة المشاركة في التجربة الودية.

مباراة الزمالك والمصري 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وودع الفريقان الزمالك والمصري منافسات بطولة الكونفدرالية الافريقية من الدور ربع النهائي على يد ستيلينبوش الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني على الترتيب.

كما ودع الفريقان أيضا بطولة كأس عاصمة مصر من دور المجموعات وفشلا في التأهل لدور ربع النهائي.

 الزمالك خرج من بطولة كأس عاصمة مصر رغم فوزه على  سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات.

أما المصري البورسعيدي فخرج من البطولة بعد تعادله أمام غزل المحلة بالجولة الأخيرة.

المصري
المصري

 

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز

 ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس الأول من مايو المقبل فى ثالث جولات الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري فى دوري نايل

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى دوري نايل.

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري.

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