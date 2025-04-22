أشرف صبحي يفتتح المشروعات الجديدة وأعمال تطوير مركز التنمية الشبابية بشبرا الخيمة

يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الأسبوع المقبل، المشروعات الجديدة ورفع كفاءة وتطوير مركز التنمية الشبابية بشبرا الخيمة.

وتأتي زيارة وزير الشباب والرياضة إلى مركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة، لتشجيع إدارة المركز على تعزيز قيمة الاستثمار داخله وإقامة مشروعات عملت على جذب العائلات والشباب والأطفال للتواجد بالمركز وممارسة كافة الأنشطة، مما أدى لزيادة القيمة الاستثمارية بعوائد عالية وهو ما جعل المركز أحد أكبر المراكز المحققة لأرباح.

ويقوم أشرف صبحي والمرافقين بافتتاح مركز التخاطب لذوي الهمم والذي تم تدعيمه بأجهزة حديثة وأخصائيين، كما يفتتح قاعة المناسبات ومنطقة الملاهي الحديثة وتطوير حمامت السباحة والملاعب وصالة المنازلات وصالة الإسكواش والجيم.

صبحي يفتتح المشروعات الجديدة وأعمال تطوير مركز التنمية الشبابية بشبرا الخيمة، فيتو

كما يتفقد وزير الشباب والرياضة خلال الزيارة مناطق المشروعات المقترحة، لإقامة مركز طبي، وممشى العائلات بشبرا الخيمة، ومشروعات ربات البيوت، إلى جانب تفقد مشروع الطاقة الشمسية في المبنى الإداري وتطوير القاعة الكبرى وتفقد المبانى الخارجية ومناقشة الأفكار والمقترحات للاستثمارات الجديدة,

أشرف صبحي يتفقد المنشآت الشبابية والرياضية في البحر الأحمر

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تواجد في زيارة إلى محافظة البحر الأحمر، على مدار اليومين الماضيين، لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية بمدن شلاتين وأبو رماد وحلايب.

واستهل الدكتور أشرف صبحي زيارته بافتتاح أعمال تطوير ملعبين خماسي بمركزي شباب أبو غصون ومرسى حميرة، والتي تنفذها الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية.

أشرف صبحي في البحر الأحمر لتفقد المنشآت بمدن شلاتين وأبو رماد وحلايب، فيتو

وداخل مركز شباب مرسي حميره نفذ الاتحاد المصري للثقافة الرياضية التابع للإدارة العامة للاتحادات النوعية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية عدد من الفعاليات والأنشطة بمشاركة عدد من الشباب والنشء.

أشرف صبحي في البحر الأحمر لتفقد المنشآت بمدن شلاتين وأبو رماد وحلايب، فيتو

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الزيارة تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية لدعم المناطق الحدودية، وتوفير بيئة تنموية شاملة لشبابها، والعمل على تنفيذ برامج متكاملة تشمل التعليم، الرياضة، والصحة، بما يعزز من قدرات الشباب ويرسّخ قيم الانتماء.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم خدمات متميزة للشباب في هذه المناطق الحيوية، والتي تعد من أبرز المواقع التي تحتاج إلى رعاية خاصة من كافة الجوانب الرياضية والثقافية.

وشدد "صبحي" على أهمية تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية التي تساهم في تنمية مهارات الشباب، وتوفير بيئة متميزة لهم لتمكينهم من التفاعل مع مختلف الأنشطة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستستمر في دعم هذه المراكز وتوفير كافة الإمكانيات لها لتكون ملتقى رياضيًا وثقافيًا حقيقيًا.

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