باريس يتقدم على نانت 1-0 في الشوط الأول تحت أنظار مصطفى محمد

تقدم فريق باريس سان جيرمان، على نظيره نانت بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء، على ستاد لا بوجوار لويس فونتينو، ضمن منافسات مؤجلات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الفرنسي.

سجل هدف باريس سان جيرمان اللاعب فيتينيا في الدقيقة 34.

تشكيل نانت ضد باريس سان جيرمان

ويتواجد مصطفى محمد مهاجم مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت في مباراة باريس سان جيرمان وجاء التشكيل الأساسي لـ نانت كالتالي:"

تشكيل باريس سان جيرمان ضد نانت

وكان أنطوان كومبواريه مدرب نانت أعلن قائمة فريقه التي ستخوض مباراة باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، المؤجلة من الجولة 29 بالدوري الفرنسي.

يغيب عن القائمة حارس المرمى الأساسي أنطوني لوبيز بسبب إصابة تعرض لها خلال الخسارة أمام رين بنتيجة 1-2 يوم الجمعة الماضي.

واستدعى مدرب نانت للقائمة حارس المرمى الثالث ألبان لافونت الذي كان أساسيا حتى الخسارة أمام لوهافر بنتيجة 1-2 في 24 نوفمبرالماضي، وتم تجميد مشاركته مع الفريق، وهبط ترتيبه ليكون الحارس الثالث، وبات يشارك مع فريق الشباب في النادي بدوري الهواة.

واختار كومبواريه لمواجهة بي إس جي 21 لاعبا بينهم مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وصاحب الهدف الوحيد لفريقه في المباراة الماضية أمام نانت.

وسجل مصطفى محمد 6 أهداف بقميص نانت هذا الموسم منها 5 أهداف في بطولة الدوري، ليرفع رصيده إلى 25 هدفا في 108 مباريات بقميص نانت منذ انضمامه لصفوف الفريق قبل ثلاثة مواسم.

ويعتلي باريس سان جيرمان قمة الترتيب برصيد 77 نقطة، وضمن تتويجه باللقب رسميا قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

أما نانت يكافح للهروب من شبح الهبوط حيث يحتل المركز 14 برصيد 30 نقطة.

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