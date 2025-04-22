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رياضة

دور حصري لـ مصطفى محمد، مدرب نانت يجهز مفاجأة لباريس سان جيرمان

مصطفى محمد، فيتو
مصطفى محمد، فيتو

كشف أنطوان كومبواريه مدرب فريق نانت عن قائمة فريقه التي ستخوض مباراة باريس سان جيرمان، مساء اليوم الثلاثاء، والمؤجلة من الجولة 29 في الدوري الفرنسي.

 

غياب لوبيز حارس نانت

يغيب عن قائمة نانت حارس المرمى الأساسي أنطوني لوبيز بسبب إصابة تعرض لها خلال الخسارة أمام رين بنتيجة 1-2 يوم الجمعة الماضي.

واستدعى مدرب نانت للقائمة حارس المرمى الثالث ألبان لافونت الذي كان أساسيًّا حتى الخسارة أمام لوهافر بنتيجة 1-2 في 24 نوفمبر الماضي، وتم تجميد مشاركته مع الفريق، وهبط ترتيبه ليكون الحارس الثالث، وبات يشارك مع فريق الشباب في النادي بدوري الهواة.

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن كومبواريه بصدد اتخاذ قرار مفاجئ بإشراك لافونت أساسيًّا على حساب حارس المرمى الثاني باتريك كارلجرين.

 

مصطفى محمد على رأس قائمة نانت لمباراة باريس سان جيرمان 

واختار كومبواريه لمواجهة باريس سان جيرمان 21 لاعبًا بينهم مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وصاحب الهدف الوحيد لفريقه في المباراة الماضية.

وسجل مصطفى محمد 6 أهداف بقميص نانت هذا الموسم منها 5 أهداف في بطولة الدوري، ليرفع رصيده إلى 25 هدفًا في 108 مباريات بقميص نانت منذ انضمامه لصفوف الفريق قبل ثلاثة مواسم.

ويعتلي باريس سان جيرمان قمة الترتيب برصيد 77 نقطة، وضمن تتويجه باللقب رسميًّا قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

أما نانت فيكافح للهروب من شبح الهبوط حيث يحتل المركز 14 برصيد 30 نقطة.

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