تسليم 54 ألف طن قمح إلى صوامع وشون الوادي الجديد

أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، انتظام عمليات توريد محصول القمح للموسم الحالي، موجها بضرورة مواصلة تقديم كل التيسيرات اللازمة للمزارعين وصرف المستحقات المالية بانتظام.

وأعلن محافظ الوادى الجديد، أن إجمالي الكميات التي تم استلامها فعليًا بصوامع وشون المحافظة وخارجها بلغ 54,526 طنًا حتى تاريخه، موزعة بواقع 12,172 طنًا داخل المحافظة و42,354 طنًا تم توريدها خارج نطاق المحافظة.

استقبال محصول القمح

وافتتحت محافظة الوادي الجديد، الأسبوع الماضي موسم توريد القمح المحلي لعام 2025، وسط استعدادات مكثفة وتجهيزات دقيقة لضمان موسم ناجح.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان لها أن محصول القمح يمثل أهمية استراتيجية قصوى كونه حجر الزاوية في ملف الأمن الغذائي مضيفة أنه تم هذا العام زيادة سعر شراء القمح من الفلاحين، ليصبح 2200 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5، و2150 جنيها للأردب بدرجة نقاوة 23، و2100 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 22.5.

وأضاف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن مديرية التموين بالوادي الجديد شكلت 5 لجان متخصصة من التموين، الزراعة، سلامة الغذاء، كما قامت بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالديوان العام لمتابعة سير عمليات التوريد لحظة بلحظة وحل أية معوقات.

وتشهد محافظة الوادي الجديد طفرة كبيرة في زيادة المساحة المنزرعة من القمح على مستوى المراكز.

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