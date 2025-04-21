الوادي الجديد تعلن حالة الطوارئ بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق والخدمات والمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ووصولها غدًا لـ42 مئوية.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، تكليف غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة بالمتابعة المستمرة مع رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الأساسية والخدمات وتأمينها بشكل كامل طول موجة الطقس الحار الذي تتعرض له المحافظة.

ومن جانبه قال شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد إنه جرى وضع خطة تتضمن التنسيق بين المستشفيات ومرفق الإسعاف؛ لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها، محذرا المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

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