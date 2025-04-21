الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الوادي الجديد تعلن حالة الطوارئ بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الوادي الجديد، فيتو
الوادي الجديد، فيتو

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق والخدمات والمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ووصولها غدًا لـ42 مئوية. 

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، تكليف غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة بالمتابعة المستمرة مع رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الأساسية والخدمات وتأمينها بشكل كامل طول موجة الطقس الحار الذي تتعرض له المحافظة.

ومن جانبه قال شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد إنه جرى وضع خطة تتضمن التنسيق بين المستشفيات ومرفق الإسعاف؛ لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها، محذرا المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الوادى الجديد درجات الحرارة رفع حالة الطوارئ رتفاع درجات الحرارة محافظة الوادى الجديد موجة الطقس الحار
ads

الأكثر قراءة

قرار ضبط وإحضار لمشاهير في قضية سارة خليفة ومفاجآت عن معاونيها خارج وداخل مصر

تورط شخصيات مشهورة ورجال أعمال، فضح أسرار شبكات المخدرات بقضية سارة خليفة خلال ساعات

يرتديه حتى الوفاة، أسباب تدمير خاتم الصياد بعد خلعه من يد بابا الفاتيكان

التحريات تكشف عن طريقة الإيقاع بعصابة سارة خليفة للاتجار بالمخدرات

العواري يرد على سعد الدين الهلالي بعد جدل تصريحات المواريث: ما هكذا يا سعد تورد الإبل

ذروة الموجة الحارة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

مفيش فلوس لعلاجك، الزمالك يصدم نجمه بعد إصابته بالرباط الصليبي

الضاني يبدأ من 300 جنيه، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الإثنين

155.5 ألف جنيه سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

السكر يسجل 36 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بعد استمرار حظر تصديره

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 22 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

5 ندوات لنشر الفكر الوسطي بمساجد سوهاج (صور)

عالم أزهري: هذا أقوى رد من القرآن على منكري البعث (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية