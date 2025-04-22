البيت الأبيض: ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات منتصف مايو المقبل

قال البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16 مايو المقبل.

وأضاف البيت الأبيض: ترامب يتطلع لتعزيز العلاقات خلال جولته بالشرق الأوسط.

ترامب يستقبل رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني

في سياق متصل، استقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مؤخرا، الملياردير الإماراتي حسين سجواني، مؤسس شركة داماك العقارية، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

وكتب حسين سجوانى، على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": “اليوم، سعدت باللقاء مجددًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، خلال لقاء مثمر تطرقنا خلاله لعدد من المواضيع وتبادلنا فيه بعض الأفكار والرؤى”.

حسين سجوانى يعتزم استثمار 20 مليار دولار فى أمريكا

وفى يناير الماضى، كان ترامب أعلن حينها، أن المستثمر الإماراتي حسين سجواني، سيضخ استثمارات بقيمة 20 مليار دولار في قطاع مراكز البيانات المزدهر في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة.

وقال حسين سجواني، خلال زيارته لمنزل ترامب في منتجع مار الاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا وقتها عقب فوزه فى انتخابات الرئاسة الأمريكية: "نعتزم ضخ استثمارات بقيمة 20 مليار دولار وربما أكثر من ذلك إذا أتيحت لنا الفرصة في السوق".

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