الأحد 20 أبريل 2025
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محافظات

سكرتير عام محافظة دمياط يتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

سكرتير عام محافظة
سكرتير عام محافظة دمياط

 

 

عقد اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور ممثلي مديريتَي الزراعة والإصلاح الزراعي، ومسؤولي هيئة الأوقاف، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، 

ملفات المتناثرات خارج الحيز العمراني على رأس الأولويات

 

ناقش الاجتماع أهم المحاور الأساسية لتسريع منظومة التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، مع التركيز على سرعة الانتهاء من ملفات التصالح الخاصة بالمباني الواقعة خارج الحيز العمراني والمعروفة بـ"المتناثرات".

اجتماع لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء
اجتماع لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء

 

توجيهات حاسمة بسرعة البت والتنسيق مع الجهات المعنية

 

وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام على ضرورة البت في جميع الملفات المحالة إلى مديريتَي الزراعة أو هيئة الأوقاف خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا، لا سيما في ظل توافر الخرائط والمستندات المطلوبة.

كما وجه بسرعة التنسيق مع هيئة الأوقاف لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الملفات المتبقية، مع التأكيد على أهمية مخاطبة المواطنين لاستيفاء المستندات المطلوبة لنهو إجراءات التصالح في أسرع وقت.

 

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