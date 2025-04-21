أول مباراة لمنتخب نيجيريا بأمم أفريقيا للشباب بعد وصوله للقاهرة

وصلت بعثة منتخب نيجيريا للشباب إلى مطار القاهرة اليوم، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، والتي تنطلق في 27 أبريل الجاري، وتستمر حتى 18 مايو المقبل.

ومن المقرر أن يخوض منتخب نيجيريا مباراته الأولى أمام تونس في الأول من مايو المقبل.

مواجهة تونس والمغرب وكينيا

وسيلعب منتخب نيجيريا مبارياته ضمن المجموعة الثانية، حيث يستهل مشواره بمواجهة منتخب تونس يوم 1 مايو، ثم يواجه نظيره المغربي في 4 من الشهر نفسه، قبل أن يختتم مرحلة المجموعات بمباراة أمام منتخب كينيا يوم 7 مايو.

ويمتلك المنتخب النيجيري، الملقب بـ"النسور الخضر"، الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد 7 ألقاب، من بينها ثلاث بطولات بنظامها الحالي أعوام (2005، 2011، 2015).

وقد تأهل المنتخب النيجيري إلى النهائيات للمرة الثالثة عشرة، بعد تصدره تصفيات منطقة غرب إفريقيا (ب) متفوقًا على منتخب غانا.

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