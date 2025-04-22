شاهد استعداد منتخب الشباب قبل مواجهة نيجيريا

منتخب الشباب، أجرى لاعبو منتخب مصر للشباب مواليد 2005 عمليات الإحماء على ملعب إستاد القاهرة، قبل انطلاق مباراته الودية أمام منتخب نيجيريا، في البروفة الأخيرة قبل مشاركته في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تقام على الأراضي المصرية خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

وتأتي مواجهة منتخب الشباب أمام نيجيريا ذلك فى إطار استعداداته للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها فى مصر من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل، وهي البطولة التي يتأهل منها أول أربع منتخبات إلى كأس العالم القادمة فى تشيلي.

مواجهة نيجيريا بروفة أخيرة قبل موجهة جنوب افريقيا

وجاء المران الختامي بملعب المدينة الرياضية خلال معسكر منتخب الشباب الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.. وتعتبر تجربة نسور نيجيريا هى البروفة الأخيرة للقاء الافتتاح المقرر أن يجمع الفراعنة مع جنوب أفريقيا الأحد المقبل فى ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى التى تضم: مصر وجنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا.

وليد درويش يحضر مران منتخب الشباب

شهد التدريب وليد درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وحرص على تحفيز اللاعبين ومساندتهم قبل المعترك الأفريقي، مؤكدا على ثقته فيهم وفى الجهاز الفني الوطني بقيادة اسامة نبيه.

ويضم الجهاز المعاون كلا من: حمادة أنور مدير المنتخب وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي وياسر عبد العزيز المنسق الاعلامي واحمد عصام محلل الاداء ود.محمد اكمل طبيب ومحمد محروس اخصائي العلاج الطبيعي واحمد ممدوح وعباس حسانين فى التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات

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