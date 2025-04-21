منتخب الشباب يواجه نيجيريا وديا في البروفة الأخيرة قبل أمم إفريقيا

اختتم منتخب الشباب لكرة القدم مواليد ٢٠٠٥ تدريباته اليوم تحت قيادة مديره الفني الكابتن أسامة نبيه استعدادا للقاء نيجيريا وديا غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الساعة الخامسة مساء، وذلك فى إطار استعداداته للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر من ٢٧ أبريل الجاري إلى ١٨ مايو القادم وهي البطولة التي يتأهل منها أول أربع منتخبات إلى كأس العالم القادمة فى تشيلي.

مواجهة نيجيريا بروفة أخيرة قبل موجهة جنوب افريقيا

وجاء المران الختامي بملعب المدينة الرياضية خلال معسكر المنتخب الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.. وتعتبر تجربة نسور نيجيريا هى البروفة الأخيرة للقاء الافتتاح المقرر أن يجمع الفراعنة مع جنوب أفريقيا الأحد المقبل فى ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى التى تضم: مصر وجنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا.

أسامة نبيه رفقة معاونيه، فيتو

وليد درويس يحضر مرانت منتخب الشباب

شهد التدريب وليد درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وحرص على تحفيز اللاعبين ومساندتهم قبل المعترك الافريقي مؤكدا على ثقته فيهم وفى الجهاز الفني الوطني بقيادة اسامة نبيه.

ويضم الجهاز المعاون كلا من: حمادة أنور مدير المنتخب وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي وياسر عبد العزيز المنسق الاعلامي واحمد عصام محلل الاداء ود.محمد اكمل طبيب ومحمد محروس اخصائي العلاج الطبيعي واحمد ممدوح وعباس حسانين فى التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

أسامة نبيه يحفز اللاعب

وفى لقاءه معهم قبل انطلاق التدريب حفز أسامه نبيه لاعبيه وطالبهم الالتزام الكامل بتعليماته الفنية والتركيز الجيد فى عدم تكرارا الأخطاء وضرورة الدقة فى اللمسة الأخيرة خلال الهجوم لأن إهدار فرصة يعني إهدار مجهود فريق بأكمله وشدد اسامه نبيه فى كلامه على ثقته الكبيرة فى قدرة اللاعبين على تحقيق حلم المصريين

منتخب الشباب يتعادل مع الجونة

وكان المنتخب قد لعب ودية أمام الفريق الأول بالجونة انتهت بالتعادل ١-١ وحرص خلالها اسامة نبيه على تجربة عدد كبير من اللاعبين تمهيدا للاستقرار على التشكيل الأساسي.

و تضم قائمة المنتخب الإفريقية ٢٦ لاعبا فى المعسكر الجاري بالعاصمة وهم: عبد المنعم تامر واحمد محمد وهب واحمد منشاوي فى حراسة المرمي، يوسف عبد الحفيظ ومحمد سمير واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمد ابراهيم ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد كاباكا ومحمد السيد واحمد وحيد وسيف الدين عصام سفاجا ومحمد عاطف ومحمد عبد الله وعمر اسامة واحمد شرف وعمرو بيبو وعمر خضر ومحمد رأفت ومهند محمد وعمرو فتحي ومحمد هيثم ومحمد زعلوك.

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