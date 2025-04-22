القبض على سائق سيارة عرّض المارة للخطر وعطّل المرور بالتجمع الخامس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو يُظهر قائد سيارة يسير برعونة ويتوقف بشكل مفاجئ، متسببًا في تعطيل حركة المرور بمنطقة التجمع الخامس، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط سائق السيارة.

ضبط قائد سيارة عرّض المارة للخطر وعطّل المرور بالتجمع الخامس

وكشفت التحريات أن المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وأقر خلال التحقيقات بقيامه بهذا السلوك نتيجة مروره بتجربة سابقة تعرض خلالها لحادث مروري تسبب في تلفيات بمركبته، الأمر الذي أثر على تصرفاته.

ضبط قائد سيارة عرّض المارة للخطر وعطّل المرور بالتجمع الخامس

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السائق والسيارة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على حفظ النظام العام وضمان سلامة مستخدمي الطريق.

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