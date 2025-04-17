المركزي الأوروبي يقرر خفض أسعار الفائدة إلى 2.25%

قرر البنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة على تسهيلات الودائع 25 نقطة أساس إلى 2.25% بما يتماشى مع التوقعات.

البنك المركزي الأوروبي يقرر تخفيض سعر الفائدة

كما خفض البنك، الفائدة على معدل إعادة التمويل الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 2.40%، وخفض الفائدة على الإقراض بنفس المعدل إلى 2.65%.

وتعتبر معدلات الفائدة على المدى القصير العامل الأساسي لقيمة العملة، حيث يترقب المستثمرون المؤشرات الأخرى لتوقع مدى تغيير الفائدة في المستقبل، وبخاصة وأن الهدف الرئيس للسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي يرتكز على تحقيق استقرار الأسعار، وإذا كانت توقعات المركزي الأوروبي بشأن التضخم إيجابية وتم رفع معدلات الفائدة يعتبر ذلك إيجابيا لليورو، بينما يعد خفض الفائدة سلبي لعملة اليورو.

وكانت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، حذرت من أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه صدمات استثنائية من قضايا التجارة والدفاع والمناخ، بما قد يؤدي إلى تضخيم تقلبات التضخم، وزيادة مخاطر أن يصبح ارتفاع الأسعار أكثر ثباتا.

وقالت لاجارد في خطاب ألقته في فرانكفورت أمس الأربعاء: إن تلك العوامل تجعل من المستحيل بالنسبة للمركزي الأوروبي الإشارة إلى نية السياسة، لكن تجعل من الضروري بالنسبة للبنك الحفاظ على مستهدف التضخم البالغ 2%، وتحديد كيفية التفاعل مع الصدمات المختلفة.

وكان البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة 6 مرات في آخر 9 أشهر، لكنه لم يلمح إلى مستقبل السياسة النقدية عندما عقد اجتماعه الأسبوع الماضي.

وأضافت المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي: لقد شهدنا قرارات سياسية لم يكن لنتوقعها قبل بضعة أشهر فقط، مشيرة إلى أن التشرذم التجاري سيؤدي على الأرجح إلى تغيرات أكثر اضطرابا في الأسعار، كما أن الإنفاق الدفاعي سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع التضخم.

لكن على الجانب الآخر، أشارت لاجارد إلى أن هناك احتمالية أن تتصادم هذه الصدمات بين بعضها البعض لتخمد بعد ذلك ضغوطات الأسعار.

وتعد الإشكالية الرئيسية أمام المركزي الأوروبي هو أن التضخم يتفاعل بشكل أقوى مع الصدمات الكبيرة من نظيرتها الصغيرة، وقد تجعل هذه الصدمات التضخم أكثر استدامة.

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