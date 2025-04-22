اليوم، منتخب الشباب يواجه نيجيريا وديا استعدادا لأمم افريقيا

يلتقي منتخب الشباب مواليد 2005 اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب نيجيريا، في البروفة الودية الأخيرة قبل مشاركة الفريقين في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل.

منتخب مصر يتدرب استعدادا لأمم افريقيا

خاض منتخب الشباب لكرة القدم مواليد 2005، عصر أمس الإثنين، ثاني تدريباته بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت قيادة مديره الفني الكابتن أسامة نبيه، استعدادا لمواجهة نظيره منتخب نيجيريا، في اللقاء الودي الذي يجمعهما مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة في تمام الساعة الخامسة مساء.

منتخب نيجيريا للشباب، فيتو

وتأتي مواجهة نيجيريا ذلك فى إطار استعداداته للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها فى مصر من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل، وهي البطولة التي يتأهل منها أول أربع منتخبات إلى كأس العالم القادمة فى تشيلي.

مواجهة نيجيريا بروفة أخيرة قبل موجهة جنوب افريقيا

وجاء المران الختامي بملعب المدينة الرياضية خلال معسكر المنتخب الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.. وتعتبر تجربة نسور نيجيريا هى البروفة الأخيرة للقاء الافتتاح المقرر أن يجمع الفراعنة مع جنوب أفريقيا الأحد المقبل فى ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى التى تضم: مصر وجنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا.

وليد درويش يحضر مران منتخب الشباب

شهد التدريب وليد درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وحرص على تحفيز اللاعبين ومساندتهم قبل المعترك الأفريقي، مؤكدا على ثقته فيهم وفى الجهاز الفني الوطني بقيادة اسامة نبيه.

ويضم الجهاز المعاون كلا من: حمادة أنور مدير المنتخب وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي وياسر عبد العزيز المنسق الاعلامي واحمد عصام محلل الاداء ود.محمد اكمل طبيب ومحمد محروس اخصائي العلاج الطبيعي واحمد ممدوح وعباس حسانين فى التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات

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