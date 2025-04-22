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محافظ دمياط يبحث الأعمال التنسيقية لمشروع ازدواج طريق رأس البر الغربي وخط المياه الجديد

محافظ دمياط، فيتو
محافظ دمياط، فيتو

عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا مع المهندس طارق بدوي، مدير مديرية محافظ دمياط يبحث الأعمال التنسيقية لمشروع ازدواج طريق رأس البر الغربي وخط المياه الجديد بالمحافظة، لمناقشة خطوات تنفيذ مشروع ازدواج ورصف طريق رأس البر الغربي، في إطار خطة تطوير البنية التحتية للطرق الحيوية بالمحافظة.

مخطط شامل لتطوير الطريق وتغذية رأس البر بالمياه

تناول الاجتماع مناقشة مخطط المشروع الذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير، ويشمل القطاع الممتد من القناة الملاحية حتى بوابة مدينة رأس البر. ويُعد المشروع خطوة محورية لتحسين مدخل المدينة السياحية، حيث يتضمن أيضًا تحديد مسار الخط الناقل للمياه بقطر 1000 مللي لتدعيم شبكة مياه الشرب بالمدينة.

 

محافظ دمياط يعقد اجتماعًا مع المهندس طارق بدوي،
محافظ دمياط يعقد اجتماعًا مع المهندس طارق بدوي،

تغطية ترعة السنانية وإنشاء طريق مزدوج بحارات منفصلة

وأوضح محافظ دمياط أن المشروع يتضمن تغطية ترعة السنانية، وإنشاء طريق أسفلتي مزدوج بحارتين في كل اتجاه، بعرض 7.80 متر للحارة الواحدة، إلى جانب إنشاء جزيرة وسطى بعرض 2 متر، مزودة بأعمال الإنارة والتشجير، ما يعزز من الشكل الحضاري للمكان.

توجيهات المحافظ: التنسيق الكامل لإنجاز المشروع

وشدد الشهابي على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، لتنفيذ المشروع وفقًا للمخطط الزمني المُعد مسبقًا، بما يضمن تطوير هذا الشريان الحيوي المؤدي إلى رأس البر.

متابعة ميدانية لأعمال الرصف في مختلف المناطق

وفي سياق متصل، تابع محافظ دمياط الأعمال الجارية التي تنفذها مديرية الطرق لرصف وإعادة الشيء لأصله في عدد من المناطق، مؤكدًا على أهمية ترميم القطوعات ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمحافظة، بما يحقق أعلى معدلات الأمان للمواطنين والزائرين.

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