الثلاثاء 22 أبريل 2025
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يعلن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن مد المدة المحددة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، استجابة لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025.

وستبدأ هذه المهلة الجديدة اعتبارًا من الخامس من مايو 2025، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
 يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة المصرية على منح أكبر قدر ممكن من المواطنين الفرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية فيما يتعلق بمخالفات البناء.
 

وأكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة ستعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة اليومية لهذا الملف الهام، وذلك تجسيدًا لتوجه الدولة نحو التيسير على المواطنين ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة إجراء مرور دوري على المراكز التكنولوجية في مختلف أنحاء المحافظة للوقوف على سير عملية تلقي طلبات التصالح من المواطنين والتأكد من انتظام العمل وإزالة أي عقبات قد تواجههم.

ودعا المهندس عادل النجار المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح سابقًا أو الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات المطلوبة إلى سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو الجهات المختصة لتقديم طلباتهم واستيفاء المستندات اللازمة قبل انتهاء المهلة الجديدة، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الفرصة التي يتيحها قانون التصالح لتسوية أوضاعهم القانونية وتجنب الإجراءات القانونية الأخرى.

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