أول صور لجثمان البابا فرنسيس في نعشه

نشر الفاتيكان اليوم الثلاثاء الصور الأولى لجثمان البابا فرنسيس وهو مسجى في نعشه.

إعلان وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما

وأظهرت الصور جثمان البابا الراحل في سلام تام، مرتديًا ثيابه البابوية التقليدية.

وخيم الحزن على العالم الكاثوليكي، وتدفقت ردود الفعل من القارات كافة بعد إعلان وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما، إثر مضاعفات صحية امتدت لأسابيع، من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، إلى كاتدرائية بوينس آيرس في الأرجنتين، ومن باريس إلى غزة، توحدت الصلوات والدموع لوداع رجل اعتُبر من أبرز الوجوه التي سعت لإعادة بناء جسور الحوار بين الأديان والثقافات، والوقوف إلى جانب المهمشين في العالم.

السبب الذي أدى إلى وفاة البابا فرنسيس

وأعلن المكتب الصحفي للفاتيكان في بيان مساء الإثنين عن السبب الذي أدى إلى وفاة البابا فرنسيس.

وأكد المكتب أن بابا الفاتيكان توفي صباح الاثنين إثر سكتة دماغية أعقبها فشل في القلب.

بداية مرض بابا الفاتيكان

وأضاف البيان أن البابا فرنسيس توفي متأثرا أيضا بأمراض أخرى، منها "نوبة سابقة من فشل تنفسي حاد"، وارتفاع ضغط الدم الشرياني، وداء السكري من النوع الثاني.

وكان البابا الراحل قد دخل المستشفى لمدة خمسة أسابيع في وقت سابق من هذا العام، حيث عانى في البداية من التهاب تنفسي حاد، ثم شخص لاحقا بعدوى متعددة الميكروبات، تطورت إلى التهاب رئوي في كلتا الرئتين.

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