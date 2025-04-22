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رياضة

موعد مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

الإسماعيلي وطلائع
الإسماعيلي وطلائع الجيش، فيتو

يلتقي فريقا الإسماعيلي وطلائع الجيش في الـ 4 مساء غدا الأربعاء على ستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات ذهاب دور ربع نهائي كاس عاصمة مصر.

الإسماعيلي وطلائع الجيش “مواجهة نارية”

ويدخل الإسماعيلي هذا الدور ساعيا إلى التأهل الى نصف النهائي والفوز باللقب لاستعادة أمجاد الدراويش مرة أخرى وتعويض إخفاقه في الدوري المصري ونفس الطموح لدى طلائع الجيش المتألق تحت قيادة عبد الحميد بسيوني. 

وغابت الألقاب عن الإسماعيلي منذ موسم 2001-2002 وهو الأخير الذي توج فيه بلقب الدوري المصري الممتاز أي منذ 23 عامًا.

واحتل الإسماعيلي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط وذلك بعدما انتصر مرة وتعادل مرة وتلقى هزيمة واحدة أيضًا.

1- الخسارة من حرس الحدود بنتيجة 2-1

2- التعادل مع بيراميدز 2-2

3- الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-0.

اما طلائع الجيش فتاهل متصدرا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط.

مباريات ربع نهائي كأس الرابطة المصرية

جولة الذهاب

إنبي ضد حرس الحدود 7 مساء الثلاثاء على ستاد بتروسبورت.

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش  (4 مساء الأربعاء) على ستاد الإسماعيلية

مودرن سبورت ضد البنك الأهلي (7 مساء الأربعاء) على ستاد السلام
سيراميكا كليوباترا ضد بتروجيت (7 مساء الخميس) على ستاد المقاولون العرب.

 

جوائز كأس عاصمة مصر

تبلغ جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 25 مليون جنيه حيث يحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط.

وتأتي باقي الجوائز كالتالى: 

المركز الاول  10 ملايين

 المركز الثاني 4 ملايين

المركز الثالث 2 مليون

المركز  الرابع 1.5 مليون

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