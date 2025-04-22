إنبي يتحدى حرس الحدود في ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر

تنطلق أولى مباريات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر بمباراة فريق إنبي ونظيره حرس الحدود في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد بتروسبورت.

مباراة إنبي وحرس الحدود

يسعي كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز ووضع قدمًا في الدور نصف النهائي قبل لقاء العودة المقرر له الأربعاء الموافق 21 مايو المقبل.

مشوار انبي وحرس الحدود

وتأهل فريق إنبي بقيادة حمزة الجمل إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط خلف طلائع الجيش المتصدر برصيد 7 نقاط.

وخاض إنبي 3 مباريات في دور المجموعات، فاز في مباراتين وتعادل في واحدة، وسجل لاعبو الفريق البترولي هدفين واستقبلت شباكهم هدفًا واحدًا.

وتأهل حرس الحدود بقيادة محمد يوسف إلى الدور ربع النهائي بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بخوضه 3 مباريات في مجموعته فاز بهم جميعًا وسجل لاعبو الحدود 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفًا واحدًا.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كاس عاصمة مصر

وتأهلت فرق بتروجت ومودرن سبورت عن المجموعة الأولى والبنك الأهلي وسيراميكا عن المجموعة الثانية وشهدت المجموعة الثالثة صعود طلائع الجيش كأول المجموعة وإنبي صاحب المركز الثاني، وتأهل حرس الحدود والإسماعيلي من المجموعة الرابعة.

جوائز كاس عاصمة مصر

تبلغ جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه حيث يحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط.

وتأتي باقي الجوائز كالتالى:

المركز الاول 10 ملايين

المركز الثاني 4 ملايين

المركز الثالث 2 مليون

المركز الرابع 1.5 مليون

وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

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