إحالة المتهمين باستعراض القوة في مشاجرة بالحوامدية إلى المحاكمة

قررت النيابة العامة إحالة المتهمين في المشاجرة الدامية التي شهدتها منطقة الحوامدية جنوب الجيزة إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم اتهامات بالشروع في قتل شابين باستخدام أسلحة بيضاء.

وكانت الواقعة قد بدأت بمشادة كلامية بين عدد من الشباب، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، خلّفت إصابات قطعية خطيرة في جسد كل من عزت أحمد (24 عامًا) وإبراهيم خليل (27 عامًا).

نشوب مشاجرة بالحوامدية

تلقى مأمور مركز الحوامدية إخطارا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومصابين، فانتقلت قوة أمنية على الفور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، بينما تم ضبط أطراف المشاجرة وسلاح الجريمة.

وبعد الاستماع لأقوال الشهود والمجني عليهما، أمرت النيابة بحبس المتهمين، ووجهت لهم تهم الشروع في القتل، والتعدي بسلاح أبيض، وترويع المواطنين.

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