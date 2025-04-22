رئيس الشيوخ ناعيا بابا الفاتيكان: كان مثالًا للسلام والمحبة والتسامح

وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تهنئة فى بداية الجلسة العامة للشعب المصرى بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم

وقال رئيس الشيوخ: احتفلت مصر فى اليومين الماضيين بعيد القيامة المجيد، وشم النسيـــم، فباسمكــم جميعًا وباسمــى، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصرى بوجه عام، وللأخوة المسيحيين بوجه خاص.

وفاة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

وتابع: ولا يفوتنا في الوقت ذاته، أن نتقدم كذلك بخالص العزاء للأخوة المسيحيين فى مصر بوجــه خاص، والعالـــم أجمع بوجـــه عـــام لوفـاة البابــا فرنسيـــــس، بابا الفاتيكان.

بابا الفاتيكان كان مثالا للسلام والمحبة والتسامح

وقال رئيس الشيوخ: كان البابا فرانسيس مثالًا للسلام والمحبة والتسامح، وصوتًا نقيًا من أصوات الحكمة، وعقلا مضيئا من عقول التسامح، وقلبا نابضا يحب الخير للناس جميعًا، وقد ظهر ذلك جليًا في جهوده الدائمة فى نشر السلام، ومناصرة قضايا الضعفاء واللاجئين والمظلومين، وبوجه خاص الدفاع عن فلسطين، وأهل غزة المضطهدين.

واختتم رئيس مجلس الشيوخ: نسأل الله العلى القديــر أن يمنحـــه الراحة الأبدية، وأن يلهم عائلته ومحبيه الصبر والسلوان.

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