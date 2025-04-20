الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شاهد، أجواء احتفالات مسيحيي الأقصر بعيد القيامة على كورنيش النيل

احتفالات المسيحيين
احتفالات المسيحيين

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا رصدت فيه مظاهر احتفالات المسيحيين بـ عيد القيامة المجيد وسط أجواء من الفرحة والبهجة، اليوم الأحد.

احتفالات عيد القيامة المجيد 2025

وشهد كورنيش النيل إقبالا كبيرا إذ حرص مسيحيو الأقصر على التقاط الصور التذكارية وإجراء جلسات تصوير فوتوسيشن، كما شهدت المطاعم والكافيهات توافد ملحوظًا من الإخوة الأقباط وسط حالة من الفرحة.


وكان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أمس السبت، قد هنأ أقباط محافظة الأقصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارته لكنائس المحافظة، وذلك بحضور كل من؛ الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء طيار أ. ح عمرو عطية أحمد قائد القوات الجوية الجنوبية، واللواء محمد رفاعي رئيس أركان الفرقه 15، واللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وأحمد وزيري سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر، والشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

استهل محافظ الأقصر ومرافقوه جولتهم، بزيارة كاتدرائية السيدة العذراء مريم بالأقصر، مقدمًا التهنئة بعيد القيامة المجيد للأنبا يوساب أسقف عام ايبارشية الاقصر وتوابعها، تلا ذلك زيارة الكنيسة الكاثوليكية  وتقديم التهنئة لنيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر.

واختتم محافظ الأقصر جولته، بزيارة الكنيسة الإنجيلية، مقدمًا التهنئة للقس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأكد محافظ الأقصر أن المصريين دائمًا ما يثبتوا أنهم نسيج واحد مشيدًا بروح المحبة والتسامح والتآخي بين نسيج الأمة الواحدة، ووجه محافظ الأقصر التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا يحمل الخير والنماء للمصريين جميعًا، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر محافظ الأقصر عيد القيامة احتفالات عيد القيامة إحتفالات المسيحيين

مواد متعلقة

"عايز اتصور معاك"، مدير أمن الأقصر يرسم السعادة على شاب من ذوي الهمم في عيد القيامة المجيد (صور)

مدير أمن الأقصر يزور كنيسة العذراء مريم للتهنئة بعيد القيامة المجيد (صور)

خالد الغندور: الأهلي نجح في تحجيم صن داونز وإمام عاشور الأفضل
ads

الأكثر قراءة

حاصلة على الشهادة الابتدائية، مفاجآت في قضية المنتجة الفنية سارة خليفة

سارة خليفة للنيابة: أعاني من مرض خبيث وأحتاج إلى عناية طبية خاصة

أزمة عنيفة في الشرقية للدخان، صفقة أسهم بالمليارات تفجر الصراع بين هاني أمان والعمال (فيديو)

غلق المالكي وسلنترو بمصر الجديدة (صور)

العقوبة المتوقعة على سارة خليفة حال ثبوت تهمة جلب المخدرات من الخارج

شقيق أحمد الشرع يضعه فى ورطة بمقطع فيديو، وبيان من الرئاسة السورية لتهدئة الرأي العام

الاحتلال ينفي وقوع حادث أمني على الحدود مع مصر

مبلغ ضخم، خالد الغندور يكشف مطالب عبد الله السعيد للتجديد مع الزمالك

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم يسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

من الإعلام إلى تجارة الموت.. سارة خليفة تقود عصابة تصنيع المخدرات بأحراز تصل لـ نصف مليار جنيه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البحر في المنام وعلاقتها بالانتصار على الخصوم

أحمد كريمة: السيدة مريم كانت محجبة

ماسورة صرف صحي، أحمد كريمة يهاجم سعد الهلالي بسبب فتاوى المرأة

المزيد
الجريدة الرسمية