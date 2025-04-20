شاهد، أجواء احتفالات مسيحيي الأقصر بعيد القيامة على كورنيش النيل

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا رصدت فيه مظاهر احتفالات المسيحيين بـ عيد القيامة المجيد وسط أجواء من الفرحة والبهجة، اليوم الأحد.

احتفالات عيد القيامة المجيد 2025

وشهد كورنيش النيل إقبالا كبيرا إذ حرص مسيحيو الأقصر على التقاط الصور التذكارية وإجراء جلسات تصوير فوتوسيشن، كما شهدت المطاعم والكافيهات توافد ملحوظًا من الإخوة الأقباط وسط حالة من الفرحة.



وكان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أمس السبت، قد هنأ أقباط محافظة الأقصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارته لكنائس المحافظة، وذلك بحضور كل من؛ الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء طيار أ. ح عمرو عطية أحمد قائد القوات الجوية الجنوبية، واللواء محمد رفاعي رئيس أركان الفرقه 15، واللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وأحمد وزيري سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر، والشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

استهل محافظ الأقصر ومرافقوه جولتهم، بزيارة كاتدرائية السيدة العذراء مريم بالأقصر، مقدمًا التهنئة بعيد القيامة المجيد للأنبا يوساب أسقف عام ايبارشية الاقصر وتوابعها، تلا ذلك زيارة الكنيسة الكاثوليكية وتقديم التهنئة لنيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر.

واختتم محافظ الأقصر جولته، بزيارة الكنيسة الإنجيلية، مقدمًا التهنئة للقس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأكد محافظ الأقصر أن المصريين دائمًا ما يثبتوا أنهم نسيج واحد مشيدًا بروح المحبة والتسامح والتآخي بين نسيج الأمة الواحدة، ووجه محافظ الأقصر التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا يحمل الخير والنماء للمصريين جميعًا، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

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