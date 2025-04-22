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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مبنى الشئون الاجتماعية بحدائق القبة

حريق مبنى الشئون
حريق مبنى الشئون الاجتماعية بحدائق القبة

 أمرت نيابة حدائق القبة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مبنى إدارة الشؤون الاجتماعية بشارع ولي العهد بدائرة قسم شرطة حدائق القبة الذي نشب بداخله حريق، للوقوف على أسبابه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل المبنى، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تمكنت القوات من إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المبان المجاورة، وأجرى رجال الحماية المدينة عملية التبريد لمنع اندلاع النيران مرة أخرى.

وأفادت المعاينة الأولية بعدم وجود خسائر بشرية، ويجري حاليًّا حصر التلفيات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحريق.
تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.

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