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رياضة

وزير الرياضة يفتتح الملعب الخماسي بمركز شباب أبو رماد

وزير الرياضة يفتتح
وزير الرياضة يفتتح الملعب الخماسي بمركز شباب أبو رماد

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الملعب الخماسي بمركز شباب أبو رماد، موجهًا برفع كفاءة المبني الإداري، وذلك في ختام برنامج زيارته لمدن شلاتين وأبو رماد وحلايب، والتي استمرت علي مدار يومين.

مهرجان ليالي مراكز الشباب

وتفقد وزير الشباب والرياضة عقب افتتاحه للملعب الخماسي ملتقي نشاط اليوم الواحد تحت شعار مهرجان ليالي مراكز الشباب، والذي تنفذه الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية "الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب"، والمتضمنة النشاط الفني والإنشاد الديني، والنشاط الرياضي، كما تفقد فعاليات القافلة الطبية بمركز شباب أبو رماد.

 

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة منذ وصوله محافظة البحر الأحمر بالأمس، تفقد أعمال تطوير ملعبين خماسي بمركزي شباب أبو غصون ومرسى حميره وتفقد مركز شباب حماطه، وتفقد القوافل التعليمية والتنويرية بمدرسة سعد أبو ريده بشلاتين، وافتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب شلاتين، وتفقد نادي شلاتين. 

وعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعقد لقاءً حواريًا مفتوحًا مع أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ وبرلمان الشباب والطلائع والكيانات الشبابية، وبشبابها، وأندية القيادات الشبابية، بمجمع اعلام شلاتين، كما التقي عدد من شيوخ القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشلاتين، والتقي شباب معسكر "يلا كامب"، وافتتح الملعب الخماسي بمركز شباب حلايب، وزيارة فعاليات معسكر يلا كامب بمحمية جبل علبه.

 

رافق وزير الشباب والرياضة خلال زيارته النائب حسين عبدالمجيد عضو مجلس الشيوخ، والنائب علي نور عضو مجلس النواب،  ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضم كل من النائب محمد عزمي عضو الشيوخ، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب.

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