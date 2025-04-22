وزير الرياضة يفتتح الملعب الخماسي بمركز شباب حلايب

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الملعب الخماسي بمركز شباب حلايب، موجهًا بتطوير المبنى الإداري وإنشاء ملعب متعدد بالمركز، وذلك ضمن برنامج زيارته لمدن شلاتين وأبو رماد وحلايب، والتي بدأت بالأمس.

رافق وزير الشباب والرياضة خلال زيارته النائب حسين عبدالمجيد عضو مجلس الشيوخ، والنائب علي نور عضو مجلس النواب، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضم كلا من: النائب محمد عزمي عضو الشيوخ، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب.

وقال وزير الشباب والرياضة: "نحن هنا اليوم تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية التي لا تدخر جهدًا في دعم وتنمية المناطق الحدودية، هناك إرادة حقيقية من الدولة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لشباب هذه المناطق، إيمانًا بأنهم شريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة.

شلاتين وحلايب

وأضاف: "شلاتين وحلايب ليستا على أطراف الخريطة، بل في قلب الوطن، وزيارتنا اليوم هي رسالة تقدير واهتمام بأبنائهما، وسنواصل تقديم الدعم الكامل للمراكز الشبابية والبنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية في هذه المناطق".

وخلال زيارته، تفقد وزير الشباب والرياضة فعاليات ليالي مراكز الشباب والتي تنفذها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية "الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب"، كما تفقد معرض الحرف اليدوية والتراثية لعضوات أندية الفتاة والمرأة والتي تنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية".

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة منذ وصوله محافظة البحر الأحمر بالأمس، تفقد أعمال تطوير ملعبين خماسي بمركزي شباب أبو غصون ومرسى حميرة وتفقد مركز شباب حماطة، وتفقد القوافل التعليمية والتنويرية بمدرسة سعد أبو ريدة بشلاتين، وافتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب شلاتين، وتفقد نادي شلاتين، عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعقد لقاءً حواريًا مفتوحًا مع أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ وبرلمان الشباب والطلائع والكيانات الشبابية، وبشبابها، وأندية القيادات الشبابية، بمجمع إعلام شلاتين، كما التقى عددا من شيوخ القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشلاتين، والتقى شباب معسكر "يلا كامب".

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