وزير الرياضة يزور المشاركين بمعسكر يلا كامب بمحمية جبل علبة

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بزيارة الشباب المشارك بمعسكر "يلا كامب"(YALLA CAMP)، بمحمية جبل علبة، والتي تقع في الركن الجنوبي الشرقي في مثلث حلايب، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، خلال الفترة من (١٨-٢٣) أبريل الجاري، بمشاركة 50 شابًا وفتاة من مختلف المحافظات.

رافق وزير الشباب والرياضة خلال زيارته النائب حسين عبدالمجيد عضو مجلس الشيوخ، والنائب علي نور عضو مجلس النواب، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضم كل من النائب محمد عزمي عضو الشيوخ، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب.

أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على دمج التوعية البيئية ضمن الأنشطة الشبابية، وتوسيع مفهوم المعسكرات ليشمل التثقيف، والتدريب، والتواصل مع كنوزنا الطبيعية، مشيرًا إلى أن معسكر 'يلا كامب' يعكس اهتمام الدولة بتشجيع الشباب على التفاعل المباشر مع الطبيعة، وتعزيز روح الانتماء والحفاظ على البيئة في واحدة من أجمل المحميات الطبيعية في مصر.

محمية جبل علبة

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن وجودنا اليوم في محمية جبل علبة هو رسالة واضحة بأن شباب مصر موجودون في كل شبر من أرض الوطن، يشاركون في البناء، والتنمية، وحماية الموارد الطبيعية، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة تدعم بشدة التوسع في تنظيم هذه النوعية من المعسكرات في سائر المحافظات، وخاصة في المناطق الحدودية، لأنها تعزز من الترابط الوطني وتفتح آفاقًا جديدة أمام شبابنا.

جولة وزير الرياضة في البحر الأحمر

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة منذ وصوله محافظة البحر الأحمر بالأمس، تفقد أعمال تطوير ملعبين خماسي بمركزي شباب أبو غصون ومرسى حميره وتفقد مركز شباب حماطه، وتفقد القوافل التعليمية والتنويرية بمدرسة سعد أبو ريده بشلاتين، وافتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب شلاتين، وتفقد نادي شلاتين، عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعقد لقاءً حواريًا مفتوحًا مع أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ وبرلمان الشباب والطلائع والكيانات الشبابية، وبشبابها، وأندية القيادات الشبابية، بمجمع اعلام شلاتين، كما التقي عدد من شيوخ القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشلاتين، والتقي شباب معسكر "يلا كامب"، وافتتح الملعب الخماسي بمركز شباب حلايب.

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