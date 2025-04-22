بعدما علق عليها عمرو أديب، تفاصيل معركة ويجز ومروان بابلو

شهدت ساحة الراب المصري مؤخرًا تصاعدًا في الخلاف بين النجمين ويجز ومروان بابلو، حيث تحول من تعاون فني إلى صراع علني أثار جدلًا واسعًا بين الجمهور والمتابعين.

حتى أن الإعلامي عمرو أديب قد علق على المنافسة القائمة في الراب المصري حاليًّا بين ويجز ومروان بابلو.

وكتب عمرو أديب في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: "فيه معركة شرسة عنيفة دايرة دلوقتِ في عالم الراب المصري بين المعلم ويجز والجامد مروان بابلو.. ويجز بيرد بالغنا على بابلو بعد ما لسن عليه فى حفلة وأظن كمان ويجز عمل مقطع كده بيرد على وائل غنيم".

وأضاف عمرو أديب: "الدنيا مقلوبة وتحس إن هما وجمهورهم فى مجرة أخرى عالم قائم بذاته كده بعيد عن كل حاجة".

بابلو يطلق تراك بونو

وبالرغم من أن خلافات مروان بابلو وويجز لها أصول سابقة إلا أنها تجددت بعدما أطلق بابلو مؤخرا تراك بونو والتي رأى كثير من عشاق الراب أنها موجهة لويجز.

تراك الوعد لويجز

ومنذ أيام أشعل ويجز ساحة الراب مجددًا بإطلاقه تراك جديد بعنوان “الوعد”، والذي اعتبرها العديد من المتابعين ردًا مباشرًا على مروان بابلو، لينشر الأخير “ستوري” على حسابه على انستجرام بها صورة “موبايل” من طراز قديم وعلق “يلا بينا؟” وهو ما اعتبره الجمهور ردا على ويجز.

وفي “الوعد”، يعود ويجز إلى أسلوبه القديم الذي اشتهر به في بداياته، حيث يمزج بين الكلمات الحادة والإيقاعات القوية.

والأغنية من إنتاج راشد، أحد أبرز المنتجين الذين تعاون معهم ويجز في بداياته، مما أضفى على العمل طابعًا حماسيًا وأعاد ذكريات الجمهور إلى فترة “الراب الشعبي” التي تميز بها ويجز، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع “الوعد”، حيث اعتبرها البعض بداية “بيف” جديد بين ويجز وبابلو، بينما رأى آخرون أنها خطوة لإعادة المنافسة إلى ساحة الراب المصري.

تفاصيل أغنية الوعد

كان مطرب الراب، ويجز تصدر خلال الساعات الماضية تريند يوتيوب، بأغنيته الجديدة “الوعد”، الذي طرحها عبر قناته الرسمية.

وحققت الأغنية ما يقرب من مليون مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها، وتصدرت الترتيب الأول عبر يوتيوب.

وجاءت كلمات أغنية الوعد كالتالي: "يجيلي يستلقى الوعد، أسنّ لسان وأزفر كعب، لو ع الونش أفرهد شعب، ملايين يا لقطة أفرج شعب، أبقى عملك الأسود، أمّا شروطنا تستوفى، تسمع حسّي تستموتع الـ Repeat فـ تتوفّى، كاظم بطشي وما تصلبطشي، عالفهم تبن وما طمرشي، جبتلهم موز وما طمرشي أخد فكرة وما قدرشي".

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