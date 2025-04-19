ويجز يعود لصدارة تريند اليوتيوب بهذه الأغنية (فيديو)

عاد مؤدي الراب، ويجز، ليتصدر تريند اليوتيوب، في الساعات الماضية، وذلك بأغنيته الجديدة “الوعد”، الذي طرحها عبر قناته الرسمية.

في هذا السياق، حققت الأغنية ما يقرب من نصف مليون مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها، والتى تصدرت الترتيب الأول عبر منصة اليوتيوب.

وجاءت كلمات أغنية الوعد كالتالي: "يجيلي يستلقى الوعد، أسنّ لسان وأزفر كعب، لو ع الونش أفرهد شعب، ملايين يا لقطة أفرج شعب، أبقى عملك الأسود، أمّا شروطنا تستوفى، تسمع حسّي تستموت

ع الـ Repeat فـ تتوفّى، كاظم بطشي وما تصلبطشي، عالفهم تبن وما طمرشي، جبتلهم موز وما طمرشي أخد فكرة وما قدرشي".

ويعد أحمد علي المعروف باسم ويجز واحدا من أشهر مطربين الراب في مصر والوطن العربي واستطاع أن يحقق نجاحا في وقتا قياسيا، وأغانيه حققت ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب.

في عام 2017 كتب ويجز عبر فيس بوك: "أنا أسمي أحمد علي وهنزل أغنية هتكسر الدنيا كمان يومين، وحقق النجومية الحقيقية في 2020 بأغنية دورك جي التي حققت نجاحا كبيرا وقتها وقال البعض وقتها أنه يهاجم محمد رمضان فيها بسبب حملة إعلانية، وتعد أيضا أغنية باظت خالص من أشهر الأعمال التي حققت له قاعدة جماهيرية ضخمة".

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