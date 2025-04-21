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محافظ الدقهلية يتفقد الأتوبيس النهري وأعمال تطوير المسرح الروماني بمكتبة مصر العامة (صور)

محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد الاتوبيس النهري، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عصر اليوم الإثنين، أعمال التطوير الجارية بكافتيريا مكتبة مصر العامة ورفع كفاءة المسرح الروماني، وتابع أعمال التشطيبات النهائية التي تقوم بها الشركة المنفذة، وأعرب عن سعادته بزيادة المساحات الخضراء بالمسرح الروماني والكافتيريا، وزيادة معدل الإضاءة، وإعادة توزيع وتنسيق الأشجار بحديقة المسرح، ودهان أسوار المكتبة، وتلميع"جلي وصقل" رخام المسرح الروماني، ورفع كفاءة المسرح بشكل عام، وأكد عليهم بسرعة الانتهاء في أقرب وقت.

كما تفقد محافظ الدقهلية ممشى المنصورة الجديد بمنطقة توريل ووجه بالحفاظ على سلات جمع القمامة والمتابعة المستمرة لوجودها وكفاية إعدادها لاستيعاب المخلفات، ووجه للأستاذ محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، بالصيانة المستمرة لكشافات وأعمدة الإنارة، واستمرار الحفاظ على نظافة الممشى، وشدد على الالتزام بعمل صيانة دورية لمقاعد المواطنين ومتابعة الحدائق بالشوارع بالري وتهذيب الأشجار ومنع وجود أي اشغالات.

كما تفقد اللواء مرزوق محافظ الدقهلية، مرسى أم كلثوم للأتوبيس النهري، للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ، وأكد على الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال، وقال إنه يبحث مختلف الوسائل التي تسهل وتخلق سبل جديدة للنقل والمواصلات بين المدن وداخلها في سبيل الوصول لحل أزمة الزحام الموجودة في بعض الأماكن والمدن بالمحافظة، بالإضافة إلى استخدام المواطنين له كوسيلة نقل ترفيهية.

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