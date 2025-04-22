موقف مصطفى محمد، التشكيل المتوقع لمباراة نانت وباريس سان جيرمان

يواجه فريق نانت المحترف ضمن صفوف النجم المصري مصطفى محمد، اليوم الثلاثاء، نظيره باريس سان جيرمان على ستاد لا بوجوار لويس فونتينو ضمن منافسات مؤجلات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الفرنسي.

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة نانت وباريس سان جيرمان كالتالي:

تشكيل نانت ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: كارلجرين.

الدفاع: باولس -كاستيليتو - زيزي.

الوسط: أميان، أوجوستو - ليروكس- كوزا.

الهجوم: مصطفى محمد - أبلين - سيمون.



تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد نانت

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - برالدو - مينديش.

الوسط: إيمري - مايولو - لي كانج.

الهجوم: دوي - راموس - باركولا.

موعد مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان

وتنطلق صافرة مباراة نانت أمام باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة نانت وباريس سان جيرمان



وتذاع مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي على قناة beIN SPORTS 4 HD

قائمة فريق نانت بمباراة باريس سان جيرمان

وكان أنطوان كومبواريه مدرب نانت أعلن قائمة فريقه التي ستخوض مباراة باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، المؤجلة من الجولة 29 بالدوري الفرنسي.

يغيب عن القائمة حارس المرمى الأساسي أنطوني لوبيز بسبب إصابة تعرض لها خلال الخسارة أمام رين بنتيجة 1-2 يوم الجمعة الماضي.

واستدعى مدرب نانت للقائمة حارس المرمى الثالث ألبان لافونت الذي كان أساسيا حتى الخسارة أمام لوهافر بنتيجة 1-2 في 24 نوفمبر الماضي، وتم تجميد مشاركته مع الفريق، وهبط ترتيبه ليكون الحارس الثالث، وبات يشارك مع فريق الشباب في النادي بدوري الهواة.



وذكرت صحيفة "ليكيب" أن كومبواريه بصدد اتخاذ قرار مفاجئ بإشراك لافونت أساسيا على حساب حارس المرمى الثاني باتريك كارلجرين.

واختار كومبواريه لمواجهة بي إس جي 21 لاعبا بينهم مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وصاحب الهدف الوحيد لفريقه في المباراة الماضية أمام نانت.

وسجل مصطفى محمد 6 أهداف بقميص نانت هذا الموسم منها 5 أهداف في بطولة الدوري، ليرفع رصيده إلى 25 هدفا في 108 مباريات بقميص نانت منذ انضمامه لصفوف الفريق قبل ثلاثة مواسم.

ويعتلي باريس سان جيرمان قمة الترتيب برصيد 77 نقطة، وضمن تتويجه باللقب رسميا قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

أما نانت يكافح للهروب من شبح الهبوط حيث يحتل المركز 14 برصيد 30 نقطة.

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