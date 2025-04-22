سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

سعر الدولار، شهد سعر صرف الدولار استقرارا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، وذلك بعدما تم تخفيض سعر الفائدة بالبنك المركزى مساء الخميس الماضى.

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سعر الدولار، فيتو

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ويقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، ما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث في أهم البنوك المصرية خلال السطور التالية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- 51.05 جنيه للشراء.

- 51.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 51.06 جنيه للشراء.

- 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 51.06 جنيه للشراء.

- 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر

- 51.08 جنيه للشراء.

- 51.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 51.08 جنيه للشراء.

- 51.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

- 51.06 جنيه للشراء.

- 51.16 جنيه للبيع.

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية

سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية.

سعر الدولار، فيتو

أدوات مهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية

كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

سعر الدولار

عوامل تساعد في استقرار الدولار

وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:

التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.

محاولات السيطرة على معدلات التضخم.

تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

بعد خفض الفائدة، أبرز شهادات الادخار في بنكَي الأهلي ومصر

ينتظر الملايين ما سيسفر عنه اجتماع لجنة الأصول “الاليكو” في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع المقبل للنظر في أسعار الفائدة الحالية على شهادات الادخار.

ويأتي ذلك عقب إعلان البنكين بحث أسعار الفائدة توافقا مع قرار البنك المركزي بخفض أسعار العائد وسط ترقب شديد من الملايين الباحثين عن الادخار المالي في تلك الشهادات الادخارية، وقبل أيام من اجتماعات مسئولون البنكين والتي ستكون الثلاثاء القادم يبحث الملايين عن أبرز شهادات الإدخار المتاحة حاليا في بنكي الأهلي ومصر.

ونستعرض خلال السطور التالية هذه الشهادات في بنكي مصر والأهلي:

البنك الأهلي المصري

العائد:

شهرى: 23.50%

سنوي: 27%

يومي: 23%

المدة: سنة

الحد الأدنى: 1000 جنيه

شهادة ثلاثية بعائد متناقص

العائد:

السنة الأولى: 30%

السنة الثانية: 25%

السنة الثالثة: 20%

المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 1000 جنيه

البنوك، فيتو

بنك مصر

العائد:

شهرى: 23.50%

فى نهاية المدة: 27%، المدة: سنة، الحد الأدنى: 1000 جنيه

شهادة ثلاثية بعائد متناقص

العائد: سنوي

السنة الأولى: 30%

السنة الثانية: 25%

السنة الثالثة: 20%

المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 1000 جنيه

وعلى جانب آخر، أعلن بنك مصر مؤخرا عن تخفيض العائد على شهادتي ادخار “القمة” و”إيليت” بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات لتصبح على الترتيب 6.5% و8.5% سنويا بدلا من 7% و9% سنويا، وقال بنك مصر إن تطبيق أسعار العائد الجديدة في الشهادات الدولارية ساري في كافة فروعه للشهادات الجديدة التي سيتم إصدارها.

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