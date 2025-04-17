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اقتصاد

البنوك تراجع أسعار الفائدة على شهادات الادخار خلال ساعات

شهادات الادخار
شهادات الادخار

تبدأ البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية وعلى رأسها  بنكي الأهلي ومصر في مراجعة أسعار الفائدة على شهادات الادخار خلال الساعات المقبلة، وذلك عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس.

وعلمت فيتو أن بنكي الأهلي ومصر سيقرران أسعارا جديدة خلال الساعات المقبلة فيما يخص الفائدة على الشهادات الادخارية والمنتجات التي يتم طرحها من خلال البنكين خاصة الشهادة لمدة عام واحد ذات العائد السنوي 27% و23.5% شهريا.

كان البنك المركزي قد انتهى خلال اجتماعه إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، وأصبح بذلك تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار  وارد بقوة خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما أنه من المنتظر أن تقوم العديد من البنوك الأخرى الخاصة والعاملة في السوق المصرفية بدراسة تخفيض العائد على الشهادات الادخارية بعد قرار البنك المركزي اليوم.

خفض سعري عائد الإيداع والإقراض

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. 

عالميا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. 

وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. 

وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. 

في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. 

ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.

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