موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يستضيف فريق برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره فريق ريال مايوركا ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني، على ملعب "مونتجويك".

موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني



تنطلق مباراة برشلونة وريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا



تذاع مباراة برشلونة ومايوركا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 3.



كانت مباراة الدور الأول بين برشلونة ضد ريال مايوركا في الموسم الحالي انتهت بفوز برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف.



ويمتلك برشلونة حاليًا 73 نقطة في المركز الأول في جدول الليجا، بفارق 4 نقاط فقط عن ريال مدريد، في حين أن ريال مايوركا يحتل حاليًا المركز السابع في جدول البطولة، حيث يمتلك 44 نقطة.

ويسعى برشلونة إلى مواصلة نتائجه الإيجابية من أجل تعزيز الصدارة والابتعاد عن غريمه ريال مدريد، الذي أشعل المنافسة مجددًا بعدما حقق فوزًا قاتلًا على أتلتيك بلباو.

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