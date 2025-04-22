المعمل الجنائي يفحص حريق الشؤون الاجتماعية بالقاهرة

يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار حريق اندلع داخل مبنى إدارة الشؤون الاجتماعية بشارع ولي العهد بدائرة قسم شرطة حدائق القبة للوقوف علي أسبابه وذلك، عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد، الذي تقوم به عقب نجاحها في إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

فور انتقال قوات الأمن لموقع الحادث عقب تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالحادث.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل المبنى، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تمكنت القوات من إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

وأفادت المعاينة الأولية بعدم وجود خسائر بشرية، ويجري حاليًّا حصر التلفيات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.