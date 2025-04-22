الثلاثاء 22 أبريل 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يفحص حريق الشؤون الاجتماعية بالقاهرة

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق مبنى الشؤون الاجتماعية، فيتو

يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار حريق اندلع داخل مبنى إدارة الشؤون الاجتماعية بشارع ولي العهد بدائرة قسم شرطة حدائق القبة للوقوف علي أسبابه وذلك، عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد، الذي تقوم به عقب نجاحها في إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

فور انتقال قوات الأمن لموقع الحادث عقب تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالحادث.

 
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل المبنى، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تمكنت القوات من إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

وأفادت المعاينة الأولية بعدم وجود خسائر بشرية، ويجري حاليًّا حصر التلفيات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحريق.

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المعمل الجنائي الشئون الاجتماعيه الحماية المدنية
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