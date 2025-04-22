الثلاثاء 22 أبريل 2025
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خارج الحدود

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية خلال الليل

مسيرات أوكرانية،
مسيرات أوكرانية، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 10 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.


وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي 3 طائرات أوكرانية مسيرة، حيث اعترضت طائرتين فوق أراضي مقاطعة أوريول، وطائرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وتابع البيان: "في المجمل، من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، يوم 21 أبريل إلى الساعة 06:00 بتوقيت موسكو يوم 22 أبريل، دمرت منظومات الدفاع الجوي 10 طائرات أوكرانية مسيرة".

وأضاف البيان أنه تم تدمير "5 طائرات فوق أراضي جمهورية القرم، و3 طائرات فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وطائرتين فوق أراضي مقاطعة أوريول".

ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو 2023.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.


بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

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