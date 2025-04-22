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ذروة الموجة الحارة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء اليوم، حيث ترتفع بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مئوية لتسجل القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية والوجه البحري 38 درجة مئوية والسواحل الشمالية من 34 إلى 36 درجة مئوية وجنوب البلاد 40:41 درجة مئوية، ويصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الثلاثاء، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى:  27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة الصغرى:26

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