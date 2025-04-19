الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نائب رئيس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن مستحقات زيزو المتبقية

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

كشف المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، مفاجأة بشأن مستحقات أحمد مصطفى زيزو، بعد أزمة اللاعب مع القلعة البيضاء.


نائب الزمالك: حزين على انتهاء العلاقة مع زيزو

وقال نائب رئيس نادي الزمالك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "أنا حزين على انتهاء العلاقة مع زيزو بهذه الطريقة ورفع اللاعب قضية على ناديه الذي كان سببا في شهرته، حتى لو كانت هناك أخطاء، ياما لاعيبة مشيت من النادي بس تبقى السيرة الطيبة هي الدائمة".

نائب نادي الزمالك: ما يحدث من زيزو خرج عن النطاق وهذه حقيقة مستحقاته

وتابع: "ما يحدث من زيزو خرج عن النطاق، ولو هو ليه حق هياخده ولو عليه حقوق هيدفعها، هو بيدعى إن له أرقام مالية معرفش قالها إزاي، بيدعي إن له مبالغ أخرى وهذا عكس الحقيقة والشئون القانونية هي اللي هيكون لها كلمة".

ولفت: "زيزو عايز ياخد ضعف العقد وهذا مش ممكن واحنا هناخد حقنا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك زيزو مستحقات زيزو نادي الزمالك عمرو أديب هشام نصر

مواد متعلقة

دخل متوقع 15 مليار جنيه، الزمالك يبدأ إنشاء فرع النادي الجديد في 6 أكتوبر

الزمالك يصعّد ضد زيزو بعد تجاهله المثول للتحقيق

الزمالك يستدعي زيزو للتحقيق اليوم، اعرف التفاصيل

ads

الأكثر قراءة

نائب رئيس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن مستحقات زيزو المتبقية

الإتربي يكشف موقفه من رئاسة الزمالك ويوجه رسالة للنادي الأهلي

إصابة 6 أشخاص بينهم 3 قيادات تنفيذية بمحافظة البحيرة في حادث تصادم

رئيس الغرفة التجارية يكشف مفاجأة بخصوص 122 فرعا لـ بلبن

الصحة ترد على شائعات أسباب إغلاق فروع بلبن وتفجر مفاجأة

المشدد 5 سنوات للمقاول الهارب محمد علي وتغريمه 96 مليون جنيه بتهمة غسيل أموال

ترحيل سوزي الأردنية لنيابة المطرية بعد ادعاء سرقة وهمية

وزير الصحة يوجه باستئناف نشاط جميع فروع محلات الأغذية المغلقة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

حالة الطقس في عيد القيامة المجيد وشم النسيم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الهلالي يرد على عباس شومان وعبد الله رشدي بشأن مساواة المرأة بالرجل في الميراث

تفسير حلم الامتحان في المنام وعلاقته بالحفاظ على أسرار الأسرة

ما حكم الدعاء علي الأقارب ذوي الرحم ومتي يستجاب

المزيد
الجريدة الرسمية