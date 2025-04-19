نائب رئيس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن مستحقات زيزو المتبقية

كشف المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، مفاجأة بشأن مستحقات أحمد مصطفى زيزو، بعد أزمة اللاعب مع القلعة البيضاء.



نائب الزمالك: حزين على انتهاء العلاقة مع زيزو

وقال نائب رئيس نادي الزمالك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "أنا حزين على انتهاء العلاقة مع زيزو بهذه الطريقة ورفع اللاعب قضية على ناديه الذي كان سببا في شهرته، حتى لو كانت هناك أخطاء، ياما لاعيبة مشيت من النادي بس تبقى السيرة الطيبة هي الدائمة".

نائب نادي الزمالك: ما يحدث من زيزو خرج عن النطاق وهذه حقيقة مستحقاته

وتابع: "ما يحدث من زيزو خرج عن النطاق، ولو هو ليه حق هياخده ولو عليه حقوق هيدفعها، هو بيدعى إن له أرقام مالية معرفش قالها إزاي، بيدعي إن له مبالغ أخرى وهذا عكس الحقيقة والشئون القانونية هي اللي هيكون لها كلمة".

ولفت: "زيزو عايز ياخد ضعف العقد وهذا مش ممكن واحنا هناخد حقنا".

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