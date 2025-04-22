الثلاثاء 22 أبريل 2025
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حوادث

حريق هائل يلتهم شقة سكنية بالأزبكية

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

كشفت المعاينة الأولية التي أجراها فريق المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة، لحريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة الأزبكية، أن ماسًا كهربائيًّا من إحدى الوصلات داخل غرفة الصالة وراء نشوب الحريق.

وأضافت المعاينة أن الحريق اندلع داخل صالة الشقة مما أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة، دون وقوع إصابات.

 

حريق شقة الأزبكية

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق؛ لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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