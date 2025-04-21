شاب يتفحم أمام والده، قرارات عاجلة للنيابة في حادث حريق مزرعة بالجيزة

شهدت قرية بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، واحدة من أبشع المآسي الإنسانية، حين التهمت النيران شابًا داخل مزرعة بينما كان يحاول إنقاذ رؤوس الماعز، من النيران تحت أنظار والده الذي لم يستطع إنقاذه، وأُصيب هو الآخر بحروق أثناء محاولاته اليائسة لإنقاذه.

تفاصيل الحادث المؤلم بدأت حينما اندلع حريق مفاجئ داخل مزرعة يمتلكها الأب وابنه، أسرع الاثنان في محاولة لإنقاذ الحيوانات، التي كانت مصدر رزقهم الوحيد، لكن الحريق كان أسرع من قلوبهم الملهوفة، فابتلع الشاب وسط صرخات والده التي لم تجد من يرد عليها سوى صوت اللهب.

رجال الحماية المدنية حضروا سريعًا، لكن الأوان كان قد فات/ جثة متفحمة لابن في مقتبل العمر، وأب مُصاب بالحروق.

وطالت النيران تسعة رؤوس من الماعز، لتصبح الخسارة مضاعفة: روح إنسانية، ووجع أب، ودمار رزق.

نيابة الجيزة تباشر التحقيق في الواقعة، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب الحريق، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الحادث.

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